Медики одесской скорой вытащили человека из петли: подробности спасения

Медики одесской скорой вытащили человека из петли: подробности спасения

Благодаря быстрому реагированию на вызов медикам одесской «экстренки» удалось не только вытащить из петли, но и реанимировать человека, который решил свести счеты с жизнью.

Об этом рассказали в Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

На срочный вызов по повешению, который произошел на днях, прибыла бригада медицины катастроф №61 Центра ЭМД и ТК Одесской области.

Уже через несколько минут фельдшеры Вадим Беднюк и Никита Тостоган вместе с водителем Евгением Пернацким приступили к спасению человека. В машине скорой бригада дважды констатировала внезапную остановку сердца и дважды возвращала пациента к жизни благодаря успешной сердечно-легочной реанимации.

Спасенного доставитли в одну из больниц города для дальнейшего лечения.

бригада скорой

К суициду может приводить депрессия, проблемы в семье, отношениях, экономические трудности, на которые накладываются экстремальные условия войны.

«Чрезвычайно досадно, прибывая на такие вызовы, констатировать смерть человека. В то же время, случаи, когда медикам удается спасти человека в шаге от смерти, становятся настоящим триумфом жизни – свидетельством оперативности и мастерства команд экстренки», — отмечают медики «экстренки» и призывают заботиться о своих близких и родных, не оставлять их в беде, наедине со своими проблемами.

Напомним, одесские медики создали петицию президенту Зеленскому по бронированию работников экстренки.

«Это поможет нам сохранить специалистов, от которых зависит доступность экстренной медицинской помощи для более чем 2 млн человек в Одесском регионе и в целом в Украине, а также качество и скорость предоставления медицинских услуг», — говорят медики.

Читайте также: В Одессе врачи спасли мальчика, который имел очень редкую врожденную аномалию

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua