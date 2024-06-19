Медики одесской скорой вытащили человека из петли: подробности спасения

Об этом рассказали в Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

На срочный вызов по повешению, который произошел на днях, прибыла бригада медицины катастроф №61 Центра ЭМД и ТК Одесской области.

Уже через несколько минут фельдшеры Вадим Беднюк и Никита Тостоган вместе с водителем Евгением Пернацким приступили к спасению человека. В машине скорой бригада дважды констатировала внезапную остановку сердца и дважды возвращала пациента к жизни благодаря успешной сердечно-легочной реанимации.

Спасенного доставитли в одну из больниц города для дальнейшего лечения.

К суициду может приводить депрессия, проблемы в семье, отношениях, экономические трудности, на которые накладываются экстремальные условия войны.

«Чрезвычайно досадно, прибывая на такие вызовы, констатировать смерть человека. В то же время, случаи, когда медикам удается спасти человека в шаге от смерти, становятся настоящим триумфом жизни – свидетельством оперативности и мастерства команд экстренки», — отмечают медики «экстренки» и призывают заботиться о своих близких и родных, не оставлять их в беде, наедине со своими проблемами.

Напомним, одесские медики создали петицию президенту Зеленскому по бронированию работников экстренки.

«Это поможет нам сохранить специалистов, от которых зависит доступность экстренной медицинской помощи для более чем 2 млн человек в Одесском регионе и в целом в Украине, а также качество и скорость предоставления медицинских услуг», — говорят медики.

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