Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області 15-річна дівчинка раптово впала в кому

В Одеській області 15-річна дівчинка раптово впала в кому

Лікарі екстренки врятували 15-річну мешканку Подольська, яка раптово впала в кому. За життя дівчинки боролися дві бригади медиків.

Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медиків викликали в Подільськ до дівчинки, яка кілька разів втрачала свідомість. Прибувши на місце, бригада у складі фельдшера Микити Берила та водія Микити Мальованого діагностували кому неясної етіології, а ще за 6 хвилин – клінічну смерть.

Читайте також: В Одесі лікарі врятували хлопчика, який мав дуже рідкісну вроджену аномалію

Фельдшер розпочав серцево-легеневу реанімацію, на допомогу викликали ще одну бригаду у складі головної фельдшерки Подільської станції Людмили Райлян, фельдшерки Вікторії Скрипченко та водія Олександра Шандровського.

Завдяки реанімації медикам вдалося запустити серце підлітка. Дівчинку в стабільному, але важкому стані доправили в Подільську міську лікарню.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk