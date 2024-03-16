В Одеській області 15-річна дівчинка раптово впала в кому

Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медиків викликали в Подільськ до дівчинки, яка кілька разів втрачала свідомість. Прибувши на місце, бригада у складі фельдшера Микити Берила та водія Микити Мальованого діагностували кому неясної етіології, а ще за 6 хвилин – клінічну смерть.

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Фельдшер розпочав серцево-легеневу реанімацію, на допомогу викликали ще одну бригаду у складі головної фельдшерки Подільської станції Людмили Райлян, фельдшерки Вікторії Скрипченко та водія Олександра Шандровського.

Завдяки реанімації медикам вдалося запустити серце підлітка. Дівчинку в стабільному, але важкому стані доправили в Подільську міську лікарню.