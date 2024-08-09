Меценат минулого століття Євген Чикаленко “ожив”, щоб розповісти про Одесу

Власна сторінка у Фейсбуці нещодавно з’явилася у Євгена Чикаленка – відомого громадського діяча, благодійника, мецената з Одеської області. Його динамічний образ відтворили за допомогою штучного інтелекту.

На першому відео Євген Чикаленко вітається з користувачами та висловлює підтримку проєкту Odesa Decolonization:

Дорогі українці!

Завдяки сучасним технологіям Євген Чикаленко на зв’язку з вами. Моя життєва місія завжди полягала в побудові незалежної української держави та підтримці культури. Сьогодні, коли наша країна знову бореться за свободу, я хочу підтримати проєкт Odesa Decolonization, адже він допомагає зберегти нашу історичну пам’ять.



Євген Чикаленко – громадський діяч, благодійник, меценат, агроном, видавець, публіцист, який народився 1861 року в селі Перешори Куяльницької громади.

Головною справою його життя була підтримка українства та відродження української нації. Для цього він вкладав великі кошти в розвиток культури, заснував фонд підтримки українських письменників, видав знаменитий словник Бориса Грінченка, написав українською і надрукував серію книг про ведення сільського господарства.

Минулого року в Одесі назвали вулицю на честь Євгена Чикаленка (колишня Вільямса).