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Меценат минулого століття Євген Чикаленко “ожив”, щоб розповісти про Одесу

Меценат минулого століття Євген Чикаленко “ожив”, щоб розповісти про Одесу

Одеського мецената 19 століття Євгена Чикаленка оживили за допомогою штучного інтелекту. Він завів сторінку у Фейсбуці та “записує” відео, де розповідає історію Одеси.

Власна сторінка у Фейсбуці нещодавно з’явилася у Євгена Чикаленка – відомого громадського діяча, благодійника, мецената з Одеської області. Його динамічний образ відтворили за допомогою штучного інтелекту.

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На першому відео Євген Чикаленко вітається з користувачами та висловлює підтримку проєкту Odesa Decolonization:

Дорогі українці!
Завдяки сучасним технологіям Євген Чикаленко на зв’язку з вами. Моя життєва місія завжди полягала в побудові незалежної української держави та підтримці культури. Сьогодні, коли наша країна знову бореться за свободу, я хочу підтримати проєкт Odesa Decolonization, адже він допомагає зберегти нашу історичну пам’ять.


Євген Чикаленко – громадський діяч, благодійник, меценат, агроном, видавець, публіцист, який народився 1861 року в селі Перешори Куяльницької громади.

Головною справою його життя була підтримка українства та відродження української нації. Для цього він вкладав великі кошти в розвиток культури, заснував фонд підтримки українських письменників, видав знаменитий словник Бориса Грінченка, написав українською і надрукував серію книг про ведення сільського господарства.

Минулого року в Одесі назвали вулицю на честь Євгена Чикаленка (колишня Вільямса).

 

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