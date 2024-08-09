Меценат прошлого столетия Евгений Чикаленко «ожил», чтоб рассказать об Одессе

Одесского мецената 19 века Евгения Чикаленко оживили с помощью искусственного интеллекта. Он завел страницу в Фейсбуке и «записывает» видео, где рассказывает историю Одессы.
Собственная страница в Фейсбуке недавно появилась у Евгения Чикаленко — известного общественного деятеля, благотворителя, мецената из Одесской области. Его динамичный образ воссоздали с помощью искусственного интеллекта.
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На первом видео Евгений Чикаленко здоровается с пользователями и выражает поддержку проекту Odesa Decolonization:
Дорогие украинцы!
Благодаря современным технологиям Евгений Чикаленко на связи с вами. Моя жизненная миссия всегда заключалась в построении независимого украинского государства и поддержке культуры. Сегодня, когда наша страна снова борется за свободу, я хочу поддержать проект Odesa Decolonization ведь он помогает сохранить нашу историческую память.
Евгений Чикаленко — общественный деятель, благотворитель, меценат, агроном, издатель, публицист, который родился в 1861 году в селе Перешоры Куяльницкой громады.
Главным делом его жизни была поддержка украинства и возрождение украинской нации. Для этого он вкладывал большие средства в развитие культуры, основал фонд поддержки украинских писателей, издал знаменитый словарь Бориса Гринченко, написал на украинском и напечатал серию книг о ведении сельского хозяйства.
В прошлом году в Одессе назвали улицу в честь Евгения Чикаленко (бывшая Вильямса).