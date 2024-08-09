Меценат прошлого столетия Евгений Чикаленко «ожил», чтоб рассказать об Одессе

Собственная страница в Фейсбуке недавно появилась у Евгения Чикаленко — известного общественного деятеля, благотворителя, мецената из Одесской области. Его динамичный образ воссоздали с помощью искусственного интеллекта.

На первом видео Евгений Чикаленко здоровается с пользователями и выражает поддержку проекту Odesa Decolonization:

Дорогие украинцы!

Благодаря современным технологиям Евгений Чикаленко на связи с вами. Моя жизненная миссия всегда заключалась в построении независимого украинского государства и поддержке культуры. Сегодня, когда наша страна снова борется за свободу, я хочу поддержать проект Odesa Decolonization ведь он помогает сохранить нашу историческую память.

Евгений Чикаленко — общественный деятель, благотворитель, меценат, агроном, издатель, публицист, который родился в 1861 году в селе Перешоры Куяльницкой громады.

Главным делом его жизни была поддержка украинства и возрождение украинской нации. Для этого он вкладывал большие средства в развитие культуры, основал фонд поддержки украинских писателей, издал знаменитый словарь Бориса Гринченко, написал на украинском и напечатал серию книг о ведении сельского хозяйства.

В прошлом году в Одессе назвали улицу в честь Евгения Чикаленко (бывшая Вильямса).