Матрос из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области, защищая Украину

Как сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной военной администрации, жизнь Романа оборвалась 15 сентября между населенными пунктами Бяхово и Обуховка, Курской области. Он погиб, будучи верным военной присяге и мужественно исполнив воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, добавили в районной военной администрации.

«Мы склоняем головы в скорби и отдаем дань уважения Роману Душке, который стал настоящим героем. Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности. Он стал примером верности и самопожертвования, символом настоящего украинского патриотизма», – говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится в Белгороде-Днестровском сегодня, 22 сентября 2024 года.

Ранее защищая Украину от российских оккупантов на фронте погиб житель села Веселый Кут Теплицкой громады 39-летний Вадим Шевцов.