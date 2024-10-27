Масштабный пожар в Одессе остановил поезда, а пассажиры электрички стали пленниками

Как пишет издание «Думская», сам поезд огонь не затронул и люди не пострадали.

По словам начальника производственного подразделения вокзальной станции «Одесса-Главная» Олега Кудашкина, задержка в движении поездов была из-за обрыва электросети.

«Была задержка из-за обрыва контактного провода, работу контактных сетей удалось наладить, и поезд продолжил свой путь», – сказал Кудашкин.

Как рассказали в компании «Укрзалізниця», по состоянию на 11:00 часов движение поездов на участке, где был пожар, восстановлено.

«Был обесточен один из железнодорожных участков Одесской железной дороги. Для продолжения движения пригородного электропоезда указанным участком был предоставлен тепловоз. Сейчас железнодорожники уже восстановили движение по участку под элетротягой» – сообщила ресс-секретарь Одесской железной дороги Лариса Слободская.

Напомним, большой пожар вспыхнул поздним вечером 26 октября в складских помещениях в Хаджибейском районе Одессы.

Чтобы ликвидировать возгорание на площади 1500 кв. м спасателям понадобилось почти 9 часов. Пострадавших нет.