Объем выбросов CO₂ в воздух превысил 1,3 миллиона тонн. Обстоятельства возгорания выясняются. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

По предварительным данным, причиной пожара стало неконтролируемое выжигание камыша. Огонь вызвал значительное загрязнение атмосферы, что может иметь серьезные экологические последствия для региона.

Экологическая инспекция уже подала заявление о преступлении в ОРУП №2 ГУНП в Одесской области. Продолжается расследование для установления виновных в поджоге.

Ранее мы со ссылкой на ученых сообщали, что хоть пожар и потушили, но плавни будут гореть и дальше.

Тогда же предварительные подсчеты убытков с выгоревших 45 гектаров достигли 125 миллионов.