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52 пожежі в Одеській області за добу: що і де горіло

52 пожежі в Одеській області за добу: що і де горіло

На ліквідацію пожеж в Одеській області минулої доби рятувальники виїжджали 52 рази. Що і де горіло, повідомили Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Більша частина виїздів – 41 – припала на різного роду загоряння сухої рослинності, загальна площа якої охопила 11 гектарів.

Також удень, 18 серпня, ліквідували загоряння очерету між селом Яськи та Нижньодністровським національним природним парком, яке почалося ще 12 серпня. Загальна площа загоряння наразі визначається. На гасіння пожежі залучали 2 одиниці техніки та 6 рятувальників.

В Одесі ДСНС продовжують ліквідовувати тліючий очерет на полях фільтрації. Задіяно 4 одиниці спецтехніки, 14 пожежників, 1 мотопомпа та кунг.

У селі Будячки Роздільнянського району через загоряння сухої трави та пориви вітру вогонь перекинувся на 1 дачний будинок і 5 дворових споруд загальною площею 4 га. Залучено 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.

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