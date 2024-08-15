Горіння очерету під Одесою триває: рятувальники показали масштаби пожежі (фото)

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, під Одесою кілька днів поспіль вирує масштабна пожежа на відкритій території в районі села Маяки. Горять плавні, вогонь підбирається до Паланки. Повітря наповнене димом і запахом гару.

Учора очерет горів п’ятьма осередками в хаотичному напрямку між селами Яськи та Маяки. Пожежа періодично самозатухала біля природних водних перепон – озер Тудорове та Біле.

Залучення техніки ДСНС як і раніше неможливе у зв’язку з відсутністю шляхів під’їзду, кажуть рятувальники.

Загальна площа пожежі встановлюється. При цьому пожежа вже завдала непоправних наслідків екосистемі.

Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 18 пожежників. Ситуація на контролі ДСНС.

Крім цієї пожежі, вчора, 13 серпня, рятувальники ліквідували ще дві великі пожежі на відкритій території.

Уранці між селами Красносілка і Кубанка вздовж Куяльницького лиману горіла суха трава двома осередками. Пожежа охопила площу 10 га. Обійшлося без постраждалих. Від ДСНС залучалися 4 одиниць пожежної техніки та 13 рятувальників.

Також горіла трава в селі Козацьке Білгород – Дністровського району на площі 900 м2.

Під час самостійного гасіння пожежі отримав опіки 1 ступеня нижньої кінцівки чоловік, 1960 року народження.

Головною причиною пожеж в екосистемах залишається людська безпечність. Спричинити масштабне загоряння може навіть невеликий недопалок, кинутий у суху траву. Крім цього, люди розводять багаття, палять листя, і через сухість ґрунту це переростає в неконтрольовану пожежу.