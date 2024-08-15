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Горіння очерету під Одесою триває: рятувальники показали масштаби пожежі (фото)

Горіння очерету під Одесою триває: рятувальники показали масштаби пожежі (фото)

Під Одесою третій день триває горіння очерету на відкритій території. Станом на ранок 15 серпня залишився один осередок пожежі біля озера Попове в напрямку міста Біляївка.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, під Одесою кілька днів поспіль вирує масштабна пожежа на відкритій території в районі села Маяки. Горять плавні, вогонь підбирається до Паланки. Повітря наповнене димом і запахом гару.

пожежа біля села Маяки

Учора очерет горів п’ятьма осередками в хаотичному напрямку між селами Яськи та Маяки. Пожежа періодично самозатухала біля природних водних перепон – озер Тудорове та Біле.

пожар возле Маяк

Залучення техніки ДСНС як і раніше неможливе у зв’язку з відсутністю шляхів під’їзду, кажуть рятувальники.

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Загальна площа пожежі встановлюється. При цьому пожежа вже завдала непоправних наслідків екосистемі.

пожежа біля села Маяки

Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 18 пожежників. Ситуація на контролі ДСНС.

пожежа біля села Маяки

Крім цієї пожежі, вчора, 13 серпня, рятувальники ліквідували ще дві великі пожежі на відкритій території.

Уранці між селами Красносілка і Кубанка вздовж Куяльницького лиману горіла суха трава двома осередками. Пожежа охопила площу 10 га. Обійшлося без постраждалих. Від ДСНС залучалися 4 одиниць пожежної техніки та 13 рятувальників.

Також горіла трава в селі Козацьке Білгород – Дністровського району на площі 900 м2.

Під час самостійного гасіння пожежі отримав опіки 1 ступеня нижньої кінцівки чоловік, 1960 року народження.

Головною причиною пожеж в екосистемах залишається людська безпечність. Спричинити масштабне загоряння може навіть невеликий недопалок, кинутий у суху траву. Крім цього, люди розводять багаття, палять листя, і через сухість ґрунту це переростає в неконтрольовану пожежу.

 

 

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