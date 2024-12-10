Масові відключення світла в Одесі 10 грудня: перевірте свою адресу

Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Сьома, 1-3,
- пров. 2й Тупиковий, 3,13, 17,
- пр.Свободи, 31а, 51а,
- Симоненка, 2-30,
- Друга, 18а,б, 20,
- Проектована, 6/к.1,9,
- М.Троїцького, 3б,
- Польова, 5-44,
- Садова, 1-8,
- пров. Приморський, 4-5.
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Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86,90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- Дачна, 4/2,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
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Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Дорожня, 17-40,
- Нежданової, 64-147,
- Шполянська (Нікітіна), 1 – 119,
- Українська, 1-20,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Озерна, 1-25,
- пров.Гінзбург, 5-43,
- пров.Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 1-105,
- пров. Цементний, 1-17,
- Хавкіна, 1-74,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-3,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4й Деревообробний, 5.
Роботи з 23:00 до 00.00:
- Ядова, 1-68, Боровського, 1-102, Крушельницького, 1-37, Грушевського, 2-52, Училищна, 22, пров. Крушельницький, 1-5, Мацієвської, 1-44, Праведників світу, 7-86, Нежданової, 1-129, Паркова, 4-81, Проценка, 1-51, Левадна, 1-26, Котлєєвська (Ломоносова), 1-4, Віталія Нестеренка (Ак.Воробйова), 5-34, Усатовська, 1-39, пров. 1-5й Деревообробний, Вапняна, 1-47, Вапняне селище, 4-12, пров. 1й Вапняний, 1-11, пров. 1-7й Наявний, 1-12, пров. Любашовський, 1-19, пров. Ширяєвський, 21,28, Винниченка, 26-59, Трусовська (Далекосхідна), 1-19, Міхновського, 1-63, Коровицького, 1-151, Мінаєвська (Декабристів), 2-50, Коцюбинського, 1-21, Стельмаха, 2-44, Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10-77, пров. Севастопольський, 2-18, Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3-44, узвіз Мацієвської, 25а, Саймона Літмана (Пестеля), 1-97, пров.Крижанівський, 1-28, Пасіонарні, 1-26, узв. Латвійський, 1-27, Деревообробна, 1-86, 1-а, 2-а, 3-я Виноградна, 1-37, Маловського, 3-32, Агрономічна, 1-223, Павлодарського, 1-76, пров. Шахтинський, 1-46, пров. Шебелинський, 1-27, Новий, 1-14, Біляївська, 1-11, Тарутинська, 1-13, Цебриковська, 1-13, пров. Мастерський, 1-11, пров. Калнишевського, 1-10, Бадаєва, 1-90, Мазепи, 1-43, Іваненко, 30, Слобідська, 1-44, Жолкова, 2-25, Виставочна, 2-32, Поштова, 1-86, пров. Поштовий, 1-9, Авангардна, 1-31, Літня, 1-41, Обривиста, 1-22, Училищна, 1-46, Шухевича, 1-36, Зорінська, 2-34, пр.Зелений, 1-31, пров. 1й Пересипський, 1-19, пров. Сумський, 2-28, Селищна, 1-35, пров. Селищний, 3-11, Куниці, 1-17, Соціальна, 3-24, Четверта, 1-58, пров. Одеський, 3-15, Ананьївська, 1-26, пров. Москеті, 1-11, пров. Оранжерейний, 1-20, Різдвяна, 1-12, П. Клепацького (Гаріна), 9а,17, Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20, Гріна, 2-23, Ю. Крашевського (Крилова), 1-21, Тиха, 2-52, пров. 1-5й Студентський, 1-19, пров. Ковиловий, 1-17, пров. Нежданової, 1-8, Мирна, 1-29, пров. Кілевий, 1-9, Шилова, 1-40, Вітрогонова, 1-31, Листяна, 1-12, Металістів, 1-15, С.Палія, 77, Цебриковська, 6б, Бехтерева, 2-44, Лавкова, 1-45, Молодіжна, 1-49, Одеська, 1-58, пров. Нафтовиків, 3-9, Ломоносова, 3,20, Мічуріна, 1-44, Рачкова, 4-14, пров. Агрономічний, 1-8, Матюшенка, 2-58, С.Хорошенка, 1-53, Савранська, 1-28, пров. Савранський, 5,9, Ген.Гудовича, 1-39, Героїв Зміїного, 5-6, 63, Вітчизняна, 1-34, Іспанська, 1-36, Самодіяльна, 1-34, Третя, 1-25, пров. 1-2й Польовий, 1-14, пров. Парковий, 1-8, Висока, 1-20, Дорожня, 1-22, Озерна, 26-66, Осіння, 1-12, Світла, 1-14, пров. Пролетарський, 1-15, узвіз 2й Пересипський, 1-23, Кривобалківська, 1-38, пров. Промисловий, 1-38, Нерубайська, 4-30, Тургенєва, 1-24, Нерубайська/Училищна, 34, Промислова, 1-195, Гордієнка, 1-70, Хімічна, 1-12, 200-216, пл. Молоді, 2,17, пров. Іспанський, 1-17, Кільцева, 1-12, Шевальових (Л.Чайкіної), 1-19, Романтиків, 25, Нечуя-Левицького, 4-16, узв. Слобідський, 27-29, Чигиринська (Новомосковська), 19, Бродська (Плієва), пров. 2-3й Хімічний, 1-14, пров. 3й Східчастий, 11, пров. 1-2й Ключовий, 1-21, Радіальна, 1-4, пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5-12, пров. Круговий, 1-13.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- М.Арнаутська, 90-113,
- Успенська, 52-89,
- Преображенська, 65-82,
- пр. Українських Героїв (пр. Олександрівський), 3-11,
- пров. Успенський, 3-23,
- В.Арнаутська, 80-111, К
- араванського, 27-36,
- пров. Онілової, 26/28,
- Єврейська, 36-42,
- пров. Покровський, 3,5,
- Базарна, 92,100.
Роботи до 19.00:
- Старицького, 12,
- Бреуса, 24-63,
- Добровольців (Маршала Говорова), 8-18,
- Тіниста, 3-13, Зоопаркова, 8-12,
- Вадатурського (Малиновського), 18а,б,в,
- Середньофонтанська, 30-55,
- Фонтанська дор., 2, 31-49,
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка, 1-54,
- пров.Квітковий, 10,
- Черняховського (Гранітна), 22,
- Т.Тесс, 1-43,
- Карантинна, 14,
- Мальовнича (Скворцова), 4а,
- С.Ріхтера, 33-148,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Сонячна, 1-3,
- І.Франка, 51, пр.
- Шевченка, 4б,
- Ш.Руставелі, 9,
- пров. Економічний, 2,
- Йоганна Генна (Бажана), 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 30-49,
- Квітнева, 20-33,
- М. Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Ближні Млини, 97-99,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-15,
- Академічна, 20а,б,
- Клименка, 25,33в,
- пр. Л.Українки (пр. Гагаріна), 2,
- Транспортна, 9.