Массовые отключения света в Одессе 10 декабря: проверьте свой адрес

Во вторник, 10 декабря 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем тысячи одесситов остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений и продолжительность работ.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Седьмая, 1-3,
- пер. 2й Тупиковый, 3,13, 17,
- пр.Свободы, 31а, 51а,
- Симоненко, 2-30,
- Вторая, 18а,б, 20,
- Проектируемая, 6/к.1,9,
- М.Троицкого, 3б,
- Полевая, 5-44,
- Садовая, 1-8,
- пер. Приморский, 4-5.
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Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86,90,197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Фонтанская дор, 106/37,40,
- Дачная, 4/2,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
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Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Дорожная, 17-40,
- Неждановой, 64-147,
- Шполянская (Никитина), 1 — 119,
- Украинская, 1-20,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Ак. Панкратовой, 1-61,
- Озерная, 1-25,
- пров.Гинзбург, 5-43,
- пров.Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 1-105,
- пер. Цементный, 1-17,
- Хавкина, 1-74,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9-3,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4й Деревообрабатывающий, 5.
Работы с 23:00 до 00.00:
- Ядова, 1-68, Боровского, 1-102, Крушельницкого, 1-37, Грушевского, 2-52, Училищная, 22, пер. Крушельницкий, 1-5, Мациевской, 1-44, Праведников мира, 7-86, Неждановой, 1-129, Парковая, 4-81, Проценко, 1-51, Левадная, 1-26, Котлеевская (Ломоносова), 1-4, Виталия Нестеренко (Ак. Воробьева), 5-34, Усатовская, 1-39, пер. 1-5й Деревообрабатывающий, Известковая, 1-47, Известковый поселок, 4-12, пер. 1й Известковый, 1-11, пер. 1-7й Наличный, 1-12, пер. Любашовский, 1-19, пер. Ширяевский, 21,28, Винниченко, 26-59, Трусовская (Дальневосточная), 1-19, Михновского, 1-63, Коровицкого, 1-151, Минаевская (Декабристов), 2-50, Коцюбинского, 1-21, Стельмаха, 2-44, Архитектора Нештурхи (Ширшова), 10-77, пер. Севастопольский, 2-18, Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3-44, спуск Мациевской, 25а, Саймона Литмана (Пестеля), 1-97, пер.Крыжановский, 1-28, Пассионарного, 1-26, пер. Латвийский, 1-27, Деревообрабатывающая, 1-86, 1-а, 2-а, 3-я Виноградная, 1-37, Маловского, 3-32, Агрономическая, 1-223, Павлодарского, 1-76, пер. Шахтинский, 1-46, пер. Шебелинский, 1-27, Новый, 1-14, Беляевская, 1-11, Тарутинская, 1-13, Цебриковская, 1-13, пер. Калнышевского, 1-10, Бадаева, 1-90, Мазепы, 1-43, Иваненко, 30, Слободская, 1-44, Жолковая, 2-25, Выставочная, 2-32, Почтовая, 1-86, пер. Почтовый, 1-9, Авангардная, 1-31, Летняя, 1-41, Обрывистая, 1-22, Училищная, 1-46, Шухевича, 1-36, Зоринская, 2-34, пр.Зеленый, 1-31, пер. 1й Пересыпский, 1-19, пер. Сумской, 2-28, Поселковая, 1-35, переулок Поселковый, 3-11, Куницы, 1-17, Социальная, 3-24, Четвертая, 1-58, переулок Одесский, 3-15, Ананьевская, 1-26, переулок Москети, 1-11, переулок Оранжерейный, 1-20, Рождественская, 1-12, П. Клепацкого (Гарина), 9а,17, Джинестровская (Грибоедова), 1-20, Грина, 2-23, Ю. Крашевского (Крылова), 1-21, Тихая, 1-5й Студенческий, 1-15, переулок Ковыльный (Грибоедова), 1-20, Грина, 2-23, Ю. Крашевского (Крылова), 1-21, Тихая, 2-52, пер. 1-5й Студенческий, 1-19, переулок Ковыльный, 1-17, переулок Неждановой, 1-8, Мирная, 1-29, пер. Килевый, 1-9, Шилова, 1-40, Ветрогонова, 1-31, Лиственная, 1-12, Металлистов, 1-15, С.Палия, 77, Цебриковская, 6б, Бехтерева, 2-44, Лавкова, 1-45, Молодежная, 1-49, Одесская, 1-58, пер. Нефтяников, 3-9, Ломоносова, 3,20, Мичурина, 1-44, Рачкова, 4-14, пер. Агрономический, 1-8, Матюшенко, 2-58, С.Хорошенко, 1-53, Савранская, 1-28, пер. Савранский, 5,9, Ген.Гудовича, 1-39, Героев Змеиного, 5-6, 63, Отечественная, 1-34, Испанская, 1-36, Самодеятельная, 1-34, Третья, 1-25, пер. 1-2й Полевой, 1-14, пер. Парковый, 1-8, Высокая, 1-20, Дорожная, 1-22, Озерная, 26-66, Осенняя, 1-12, Светлая, 1-14, пер. Пролетарский, 1-15, спуск 2й Пересыпский, 1-23, Кривобалковская, 1-38, переулок Промышленный,1-38, Нерубайская, 4-30, Тургенева, 1-24, Нерубайская/училищная, 34, Промышленная, 1-195, Гордиенко, 1-70, Химическая, 1-12, 200-216, пл. Молодежи, 2,17, пер. Испанский, 1-17, Кольцевая, 1-12, Шевалевых (Л.Чайкиной), 1-19, Романтиков, 25, Нечуя-Левицкого, 4-16, узв. Слободской, 27-29, Чигиринская (Новомосковская), 19, Бродская (Плиева), переулок 2-3й Химический, 1-14, переулок 3й Восточный, 11, переулок 1-2й Ключевой, 1-21, Радиальная, 1-4, переулок Сахарный (пер. Пестеля), 5-12, переулок Круговой, 1-13.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- М.Арнаутская, 90-113,
- Успенская, 52-89,
- Преображенская, 65-82,
- . Украинских Героев (пр. Александровский), 3-11,
- переулок Успенский, 3-23,
- Б.Арнаутская, 80-111,
- Караванского, 27-36,
- переулок Ониловой, 26/28,
- Еврейская, 36-42,
- переулок Покровский, 3,5,
- Базарная, 92,100.
Работы до 19.00:
- Старицкого, 12,
- Бреуса, 24-63,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 8-18,
- Тенистая, 3-13,
- Зоопарковая, 8-12,
- Вадатурского (Малиновского), 18а,б,в,
- Среднефонтанская, 30-55,
- Фонтанская дор, 2, 31-49,
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко, 1-54,
- пров.Цветочный, 10,
- Черняховского (Гранитная), 22,
- Т.Тесс, 1-43,
- Карантинная, 14,
- Живописная (Скворцова), 4а,
- С. Рихтера, 33-148,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- переулок 1-2й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/2,
- переулок Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Солнечная, 1-3, И. Франко, 51,
- пр. Шевченко, 4б,
- Ш.Руставели, 9,
- переулок Экономический, 2,
- Иоганна Генна (Бажана), 1-20,
- Й.Прибика (Минская), 30-49,
- Апрельская, 20-33,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Ближние Мельницы, 97-99,
- Сельская, 29-44,
- Туристская, 7-15,
- Академическая, 20а,б,
- Клименко, 25,33в,
- пр. Л.Украинки (пр. Гагарина), 2,
- Транспортная, 9.