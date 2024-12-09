Графіки вимкнення світла в Одесі на 10 грудня

Стабілізаційні відключення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, 10 грудня 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалася «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», 10 грудня погодинні графіки будуть такі:
- групи: 1, 3, 4, 5 — два відключення на 7-8 годин сумарно;
- групи: 2, 6 — одне відключення по 4 години.
Водночас у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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