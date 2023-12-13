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Масована нічна атака на Одесу та Київ: є влучання та постраждалі (фото)

Масована нічна атака на Одесу та Київ: є влучання та постраждалі (фото)

Учора увечері в Одесі кілька годин тривала атака дронів-камікадзе. Місто та Одеський район кілька годин чули вибухи – результат роботи ППО. Київ серед ночі балістикою. Постраждали люди, пошкоджено будинки, лікарні, садочки.

Про атаку ворога повідомляють в Повітряних силах ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що вчора увечері, 12 грудня, окупанти атакували безпілотниками  типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).

Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони.

ППО

Як повідомили в Одеській міській раді, за попередньою інформацією внаслідок ворожих дій численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів. Постраждалі отримують усю необхідну допомогу.

Пошкодження отримала цивільна інфраструктура. Пожежу оперативно ліквідували пожежники.

Одеса

За уточненою інформацією, постраждав внаслідок російської атаки мирний обʼєкт – територія комунального підприємтсва з цивільним автотранспортом – вантажним та легковим.

На жаль, є постраждалі. Наразі їм надається медична допомога.

Проте ворогу не зламати ані Одесу, ані одеситів.

Тримаємося! –

написали в мерії.

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А вночі, 13 грудня, рівно о 03.00 противник завдав ракетного удару по столиці України. Попередньо, ворог випустив по столиці 10 балістичних ракет.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами, –

повідомили у Повітряних силах.

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі столиці у дворі житлового будинку горіли автівки. Уламками ракети пошкоджений фасад житлового будинку. Мешканців евакуювали.

Київ

В Одному з районів столиці вибуховою хвилею вибито усі вікна у двох житлових будинках, згоріло 6 автівок. Уламки ракет впали на 3 приватні житлові будинки без загоряння. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Київ

Також одну із вулиць Києва підтоплює – уламки ракети впали на проїжджу частину та пошкодили водопровідну мережу.

Київ

Станом на ранок, постраждала 51 особа, з них 6 дітей. Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5 років.

Загиблих немає.

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