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Массированная ночная атака на Одессу и Киев: есть попадания и пострадавшие

Массированная ночная атака на Одессу и Киев: есть попадания и пострадавшие

Вчера вечером в Одессе несколько часов продолжалась атака дронов-камикадзе. Город и Одесский район несколько часов слышали взрывы – результат работы ПВО. Киев ночью обстреляли баллистикой. Пострадали люди, повреждены дома, больницы, садики.

Об атаке врага сообщают в Воздушных силах ВСУ.

В сообщении говорится, что вчера вечером, 12 декабря, оккупанты атаковали беспилотниками типа «Shahed» из района Балаклавы (оккупированный Крым).

Более 2 часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны.

ППО

Как сообщили в Одесском городском совете, по предварительной информации в результате вражеских действий многочисленные ранения, переломы и ожоги получили двое мужчин. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждения. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Повреждение получила гражданская инфраструктура. Пожар оперативно ликвидировали пожарные.

Одеса

По уточненной информации, пострадал в результате российской атаки мирный объект – территория коммунального предприятия с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым.

К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Однако врагу не сломить ни Одессу, ни одесситов.

Держимся! —

написали в мэрии.

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А ночью, 13 декабря, ровно в 03.00 противник нанес ракетный удар по столице Украины. Предварительно враг выпустил по столице 10 баллистических ракет.

Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами, —

сообщили в воздушных силах.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе столицы во дворе жилого дома горели автомобили. Обломками ракеты поврежден фасад жилого дома. Жителей эвакуировали.

Київ

В одном из районов столицы взрывной волной выбиты все окна в двух жилых домах, сгорело 6 автомобилей. Обломки ракет упали на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Київ

Также одна из улиц Киева подтапливает — обломки ракеты упали на проезжую часть и повредили водопроводную сеть.

Київ

По состоянию на утро пострадал 51 человек, из них 6 детей. Самой старшей – 80 лет, самой молодой – 5 лет.

Погибших нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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