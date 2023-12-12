Учора надвечір росіяни знову атакували Одещину “шахедами”: є пошкодження

Як повідомляють с Повітряних силах ЗСУ, всього вчора увечері окупанти випустили 15 дронів типу «Shahed» з окупованого Криму.

9 дронів-камікадзе було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Під час повітряної тривоги, яка на Одещині тривала майже 3 години, мешканці Одеси та Одеського району чули вибухи – це була роботи Сил ППО.

У Силах оборони півдня України повідомили, що на півдні збито 5 дронів-камікадзе – над Одещиною збили 2 “шахеди”. Ще по одному збили в Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Внаслідок ворожої атаки на Одещині пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.

Люди не постраждали.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Окрім того, вчора увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.