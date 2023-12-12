Новини Одеси та Одеської області

Учора надвечір росіяни знову атакували Одещину “шахедами”: є пошкодження

Учора надвечір росіяни знову атакували Одещину “шахедами”: є пошкодження

В Одесі та Одеській області вчора надвечір, 11 грудня, лунала чергова повітряна тривога. Росіяни знову атакували Одещину дронами-камікадзе. 

Як повідомляють с Повітряних силах ЗСУ, всього вчора увечері окупанти випустили 15 дронів типу «Shahed» з окупованого Криму.

9 дронів-камікадзе було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Під час повітряної тривоги, яка на Одещині тривала майже 3 години, мешканці Одеси та Одеського району чули вибухи – це була роботи Сил ППО.

Читайте також: Балістика і “шахеди”: 11 грудня росіяни атакували столицю та південь України (фото)

У Силах оборони півдня України повідомили, що на півдні збито 5 дронів-камікадзе – над Одещиною збили 2 “шахеди”. Ще по одному збили в Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Внаслідок ворожої атаки на Одещині пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.

Люди не постраждали.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Окрім того, вчора увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати