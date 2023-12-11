Балістика і “шахеди”: 11 грудня росіяни атакували столицю та південь України (фото)

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що сили ППО відпрацювали зі стовідсотковою влучністю. З окупованого Криму було випущено 18 ударних безпілотників, які атакували Одещину, Херсонщину та Миколаївщину.

Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе:

2 на Одещині,

3 на Херсонщині,

13 на Миколаївщині.

Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки – в Очаківській громаді Миколаївської області. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.

Також у ПС ЗСУ повідомляють, що сьогодні, близько 4 ранку, російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Також у про наслідки обстрілу балістикою повідомили у Київській міській військові адміністрації. Наразі відомо, що сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Постраждали приватні будинки в мікрорайоні Бортничі Дарницького району столиці – вибиті шибки, понівечені дахи, пошкоджені будинки. Попередньо відомо, що уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих.

Наразі працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.