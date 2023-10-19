Мала, але заможна: на Одещині з-за кордону додому повернули дівчинку, яка обікрала батьків на круглу суму

У селі Старокозаче Білгорода-Дністровського району 13-річна дівчинка вкрала у батьків 23 500 доларів США та зі своїм повнолітнім другом втекли до сусідньої Молдови, звідки її й повернули батькам.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У повідомленні йдеться, що про зникнення своєї малолітньої доньки повідомив батько. За його словами, донька серед ночі втекла з дому та поїхала на авто разом зі своїм другом – 23- річним місцевим жителем у невідомому напрямку. При цьому вона вкрала у батьків заощадження у сумі 23 500 доларів США.
Правоохоронці одразу розпочали пошуки дитини.
В ході проведених заходів, поліцейські встановили, що дитина перебуває на території сусідньої держави, куди незаконно потрапила разом зі своїм другом. Вже наступного дня неповнолітню було повернули додому.
Дівчина пояснила, що поїхала з другом до Молдови, де планували залишитись. А щоб мати кошти на існування в чужій країні, без дозволу взяла гроші батьків, –
розказали в поліції.
Додому дівчинка повернулася лише з частиною грошей у сумі 10 тисяч доларів.
На батьків буде складено адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Шановні батьки! Будуйте довірливі взаємини із дітьми, цікавтеся їхнім колом спілкування, захопленнями, планами на майбутнє, –
звертаються правоохоронці до батьків.
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