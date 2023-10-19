Малая, но богатая: в Одесской области из-за границы домой вернули девочку, которая обокрала родителей на круглую сумму

В селе Старокозачье Белгорода-Днестровского района 13-летняя девочка украла у родителей 23 500 долларов США и со своим совершеннолетним другом бежали в соседнюю Молдову, откуда ее и вернули родителям.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
В сообщении говорится, что об исчезновении своей малолетней дочери сообщил отец. По его словам, дочь среди ночи сбежала из дома и уехала на авто вместе со своим другом — 23-летним местным жителем в неизвестном направлении. При этом она украла у родителей сбережения в сумме 23500 долларов США.
Правоохранители сразу же начали поиски ребенка.
В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что ребенок находится на территории соседнего государства, куда незаконно попал вместе со своим другом. Уже на следующий день несовершеннолетнюю вернули домой.
Девушка объяснила, что уехала с другом в Молдову, где планировали остаться. А чтобы иметь средства на существование в чужой стране, без разрешения взяла деньги родителей, —
рассказали в полиции.
Домой девочка вернулась только с частью денег на сумму 10 тысяч долларов.
На родителей будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Уважаемые родители! Стройте доверительные отношения с детьми, интересуйтесь их кругом общения, увлечениями, планами на будущее, —
обращаются правоохранители к родителям.
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