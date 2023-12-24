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Почти рождественская история: как в Одессе хвостатого авантюриста спасали (видео)

Почти рождественская история: как в Одессе хвостатого авантюриста спасали (видео)

В Одессе спасатели вызволили из ловушки кота, который очевидно в поисках приключений залез под капот легкового автомобиля.

Почти рождественскую историю рассказали на своей Facebook-странице сотрудники управления ГСЧС в Одесской области.

А подробности спасательной операции таковы: в одну из пожарно-спасательных частей Одессы приехала обеспокоенная женщина и сообщила, что слышала мяуканье под капотом ее автомобиля. И поскольку наших спасателей ничем подобным уже не удивишь, они сразу догадались, кто там спрятался.

Оперативно, но осторожно, спасатели помогли хвостатому авантюристу выбраться из автоловушки. Своими «габаритами» пушистый удивил владелицу авто, но она искренне посмеялась и поблагодарила спасателей.

 

Рятувальники Одеси врятували чотирилапого з-під капоту легкового автомобіля 😱 Деталі ⤵️

До однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала занепокоєна жінка, яка повідомила, що під капотом її автомобілю хтось мявчить.

Наших рятувальників вже нічим не здивуєш, тому вони одразу здогадалися хто там заховався 😅.

Оперативно, але обережно хлопці допомогли котику вибратися з автомобільної пастки. Своїми «габаритами» пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась і подякувала рятувальникам.

Працюємо! Рятуємо! 😼

ДСНС України

Опубликовано Головне управління ДСНС України в Одеській області Суббота, 23 декабря 2023 г.

 

Напомним, ранее спасателям пришлось снимать с дерева не только застрявшего там кота, но и его хозяйку.

А вот одесский боевой кот Шайба получил летом этого года награду за помощь военным одесской территориальной обороны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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