Одеський бойовий кіт Шайба отримав волонтерську нагороду за допомогу тероборонівцям

Відомий у мережі одеський кіт Шайба отримав волонтерську відзнаку за допомогу військовим одеської територіальної оборони.

Про це повідомив власник кота, український військовий Олександр Ляшук.

Нагородження відбулося у п’ятницю, 15 вересня.

«Шайбик отримав волонтерську нагороду за допомогу, яку він надав нашій бригаді та загалом нашим військовим з інших бригад, у тому числі. Можливо я помиляюся, але це перший випадок в історії, коли кіт удостоївся волонтерської відзнаки, та ще й на війні. Пишаюся моїм пухнастиком, який зміг так допомогти нашим героям, які дуже потребують нашої з вами підтримки»,

— написав в Інстаграм господар хвостатого волонтера.

Він також висловив сподівання, що автомобілі для військових та багато інших потрібних речей, які змогли передати військовим завдяки Шайбі, зможуть врятувати багато життів та наблизити нас усіх до спільної перемоги.

Кіт Шайба належить українському військовому Олександру Ляшуку, який підібрав його маленьким кошеням біля сільської крамниці в одній із громад Одеської області. З того часу вони нерозлучні і весь цей час допомагають збирати кошти на потрібні нашим захисникам авто та техніку.

У червні 2023 року господар повідомив про зникнення кота Шайби і пообіцяв тим, хто знайшов його винагороду. Через два тижні кота, який став розвідником, знайшли військові на іншій позиції в компанії кішок.

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