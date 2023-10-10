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Магнітні бурі: прогноз на вівторок 10 жовтня

Магнітні бурі: прогноз на вівторок 10 жовтня

У вівторок, 10 жовтня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Такий прогноз на вівторок дали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Цього місяця очікується кілька магнітних бур, які за інтенсивністю будуть досить різними: від слабких до потужних. Найближча слабка магнітна буря очікується 13-15 жовтня.

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів Сонця може відчувати слабкість, головний біль, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.

У дні магнітних бур, а також напередодні несприятливих днів фахівці радять берегти себе – стежити за харчуванням, включити до свого раціону більше овочів та фруктівпити воду або трав’яний чай, обмежити вживання кофеїну та алкоголю. Також бажано частіше гуляти на свіжому повітрі та уникати надмірних фізичних навантажень.

А при погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань необхідно звертатися за допомогою до медиків.

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