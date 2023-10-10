Магнитные бури: прогноз на вторник 10 октября

Такой прогноз на вторник дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь, которые по интенсивности будут довольно разными: от слабых до мощных. Ближайшая слабая магнитная буря ожидается 13-15 октября.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, но есть и те, кто во время активных вспышек солнца может чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном.

В дни магнитных бурь, а также накануне неблагоприятных дней специалисты советуют беречь себя – следить за питанием, включить в свой рацион больше овощей и фруктов, пить воду или травяной чай, ограничить употребление кофеина и алкоголя. Также желательно чаще гулять на свежем воздухе и избегать чрезмерных физических нагрузок.

А при ухудшении самочувствия или обострении хронических заболеваний необходимо обращаться за помощью к медикам.