Магнітні бурі: який прогноз на 17 жовтня

За прогнозами вчених, сьогодні, 17 жовтня, очікуються окремі збурені періоди. Метеозалежним і людям із хронічними захворюваннями слід потурбуватися про своє самопочуття.
Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.
Люди в дні магнітних бур набагато частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.
Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, зокрема тривожності.
Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.
Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі люди можуть виявити у себе такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль у серці;
- слабкість та сонливість;
- болі в спині та суглобах;
- підвищений тиск;
- загострення хронічних захворювань.
Як захистити себе в небезпечні дні
- здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
- гуляйте на свіжому повітрі,
- не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
- відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
- обмежте вживання кави, міцного чаю,
- важливі справи краще перенесіть на інші дні.