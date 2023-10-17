Магнитные бури: какой прогноз на 17 октября

По прогнозам ученых, сегодня, 17 октября, ожидаются отдельные возмущенные периоды. Метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями следует побеспокоится о своем самочувствии.
Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.
Люди в дни магнитных бурь гораздо чаще жалуются на головную боль, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушение сна.
Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе тревожности.
Ученые во всем мире продолжают изучать влияние вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.
Напомним, что во время магнитных бурь некоторые люди могут выявить у себя следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце;
- слабость и сонливость;
- боли в спине и суставах;
- повышенное давление;
- обострение хронических заболеваний.
Как защитить себя в опасные дни
- здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды,
- гуляйте на свежем воздухе,
- не переутомляйтесь физически и эмоционально,
- откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков,
- ограничьте употребление кофе, крепкого чая,
- важные дела лучше перенесите на другие дни.