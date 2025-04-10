Згідно з актуалізованими даними Центру прогнозів космічної погоди при NOAA, у четвер, 10 квітня, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – вже відчуваються.

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Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому метеозалежним людям важливо стежити за прогнозом, щоб мінімізувати ризики від сонячної активності.