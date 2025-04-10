Согласно актуализированным данным Центра прогнозов космической погоды при NOAA, в четверг, 10 апреля, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

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Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому метеозависимым людям важно следить за прогнозом, чтобы минимизировать риски от солнечной активности.