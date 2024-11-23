Магнітні бурі: чи турбуватимуть головні болі в суботу

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 23 листопада очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п’ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

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Багато людей відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур. Найчастішими симптомами є:

головні болі: пульсуючий, розпираючий біль у різних ділянках голови;

слабкість і сонливість: зниження енергії, бажання постійно спати;

зміна настрою: дратівливість, тривога, депресія;

проблеми зі сном: безсоння або навпаки; підвищена сонливість;

болі в суглобах і м’язах: загострення хронічних захворювань опорно-рухового апарату;

серцево-судинні проблеми: підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія.

Особливо чутливі до магнітних бурь люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки, люди похилого віку та діти. Також можуть відчувати дискомфорт метеозалежні люди.

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