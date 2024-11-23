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Магнитные бури: будут ли беспокоить головные боли в субботу

Магнитные бури: будут ли беспокоить головные боли в субботу

В субботу, 23 ноября, продолжится геомагнитное затишье. Существенных магнитных бурь не ожидается.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 23 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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Многие люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Наиболее частыми симптомами являются:

  • головные боли: пульсирующая, распирающая боль в разных участках головы;
  • слабость и сонливость: понижение энергии, желание постоянно спать;
  • смена настроения: раздражительность, тревога, депрессия;
  • проблемы со сном: бессонница или наоборот; повышенная сонливость;
  • боли в суставах и мышцах: обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
  • сердечно-сосудистые проблемы: повышение или понижение артериального давления, тахикардия.

Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, пожилые люди и дети. Также могут ощущать дискомфорт метеозависимые люди.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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