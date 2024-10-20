Магнітні бурі: чи буде спокійним днем ​​неділя 20 жовтня

Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозували на сьогоднішній день «підвищену геомагнітну активність та періоди штормової космічної погоди», але оскільки Сонце непостійне, пік його активності може змінюватись.

За прогнозами, пік високої сонячної активності очікується з 22 по 26 жовтня. А останній у жовтні викид сонячної енергії – 29 жовтня. Як очікується, потужними ці магнітні бурі не будуть.

Зазначимо, що, за прогнозами вчених, магнітних бур найближчим часом може стати набагато більше. Це з тим, що Сонце перейшло у ключовий період, відомий як сонячний максимум – пікова фаза активності у його 11-річному сонячному циклі. За словами вчених, сонячний максимум триває близько двох років.

У цей час Сонце надсилає більше вивержень у формі сонячних спалахів або більших викидів корональної маси.

В даний час Сонце знаходиться в 25-му сонячному циклі з початку регулярних спостережень в 1755 році.

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