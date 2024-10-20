Магнитные бури: будет ли спокойным днем воскресенье 20 октября

Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды», но поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.

По прогнозам, пик высокой солнечной активности ожидается с 22 по 26 октября. А последний в октябре выброс солнечной энергии – 29 октября. Как ожидается, мощными эти магнитные бури не будут.

Отметим, что, согласно прогнозам ученых, магнитных бурь в ближайшее время может стать намного больше. Это связано с тем, что Солнце перешло в ключевой период, известный как солнечный максимум – пиковая фаза активности в его 11-летнем солнечном цикле. По словам ученых, солнечный максимум длится около двух лет.

В это время Солнце посылает больше извержений в форме солнечных вспышек или больших выбросов корональной массы.

В настоящее время Солнце находится в 25-м солнечном цикле с момента начала регулярных наблюдений в 1755 году.

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