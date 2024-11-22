Магнітні бурі 22 листопада: чи є ризик для метеозалежних

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 22 листопада очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, а якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

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Під час сильних магнітних бур люди можуть відчувати головні болі та мігрень, різкі перепади тиску, безсоння і загальне погане самопочуття.

Найчутливішими до магнітних бур є люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами: у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

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