Магнитные бури 22 ноября: есть ли риск для метеозависимых

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 22 ноября ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, а если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

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Во время сильных магнитных бурь люди могут испытывать головные боли и мигрень, резкие перепады давления, бессонницу и общее плохое самочувствие.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям пожилые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами: в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

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