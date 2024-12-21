Магнітні бурі 21 грудня: чи варто сьогодні брати ліки від тиску

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на найближчі три дні з 19 по 21 грудня. Найближчими днями стан магнітосфери буде в нормі, без магнітних хвилювань.

Магнітні бурі – це природні явища, які виникають через взаємодію Сонця з магнітним полем Землі. Коли із Сонця виходить корональний масовий викид (КМВ) або швидкий сонячний вітер, це може спричинити збурення в земній магнітосфері.

До магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У дні підвищеної геомагнітної активності багато хто скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль. Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж рідкість, і більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.

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