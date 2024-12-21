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Магнітні бурі 21 грудня: чи варто сьогодні брати ліки від тиску

Магнітні бурі 21 грудня: чи варто сьогодні брати ліки від тиску

У суботу, 21 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується. Прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на найближчі три дні з 19 по 21 грудня. Найближчими днями стан магнітосфери буде в нормі, без магнітних хвилювань.

Магнітні бурі – це природні явища, які виникають через взаємодію Сонця з магнітним полем Землі. Коли із Сонця виходить корональний масовий викид (КМВ) або швидкий сонячний вітер, це може спричинити збурення в земній магнітосфері.

До магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У дні підвищеної геомагнітної активності багато хто скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль. Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж рідкість, і більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

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Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини і повноцінно відпочивати.

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