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Магнитные бури 21 декабря: стоит ли сегодня брать лекарства от давления

Магнитные бури 21 декабря: стоит ли сегодня брать лекарства от давления

В субботу, 21 декабря, магнитосфера будет в норме, магнитных бурь не ожидается. Прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на ближайшие три дня с 19 по 21 декабря. В ближайшие дни состояние магнитосферы будет в норме, без магнитных волнений.

Магнитные бури — это природные явления, которые возникают из-за взаимодействия Солнца с магнитным полем Земли. Когда из Солнца выходит корональный массовый выброс (КМВ) или быстрый солнечный ветер, это может вызвать возмущения в земной магнитосфере.

К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В дни повышенной геомагнитной активности многие жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья.

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Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

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