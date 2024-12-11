Магнітні бурі 11 грудня: що потрібно знати метеозалежним

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.

Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.

Зокрема, корисно: