Магнітні бурі 11 грудня: що потрібно знати метеозалежним

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 11 грудня, очікують на низьку сонячну активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання.
Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.
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Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.
Зокрема, корисно:
- збалансувати раціон, включити продукти, що зміцнюють судини;
- підтримувати активний спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ або обливати холодною водою;
- забезпечити чергування роботи та відпочинку, уникати перевтоми.
- також уникайте стресів і намагайтеся більше відпочивати.