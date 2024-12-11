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Магнитные бури 11 декабря: что нужно знать метеозависимым

Магнитные бури 11 декабря: что нужно знать метеозависимым

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 11 декабря, ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – несильные магнитные волнения.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

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Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

В частности, полезно:

  • сбалансировать рацион, включить продукты, укрепляющие сосуды;
  • поддерживать активный образ жизни, гулять на свежем воздухе;
  • принимать контрастный душ или обливать холодной водой;
  • обеспечить дежурство работы и отдыха, избегать переутомления.
  • также избегайте стрессов и старайтесь больше отдыхать.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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