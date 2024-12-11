Магнитные бури 11 декабря: что нужно знать метеозависимым

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

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