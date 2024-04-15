Справу про збагачення колишнього одеського воєнкома Борисова скеровано до суду

Про це повідомили в держбюро розслідувань.

Нагадаємо, Борисов із літа 2023 року сидить у СІЗО, його підозрюють у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

Під час розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї ексвійськкома дорогих автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном.

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Майно було придбано на суму понад 190 мільйонів гривень, що на 140 мільйонів перевищує законні доходи фігуранта та членів його родини. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами, зазначили в ДБР.

Євгену Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що придбала родина воєнкома під час війни

Нагадаємо, одне з журналістських розслідувань засвідчило, що мати воєнкома торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалося, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-військовома останніми роками стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвійськкома також придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро.

Під час розслідування Євген Борисов намагався піти від слідства, водночас він використовував елементи конспірації – міняв номери телефонів, автомобілів, місцерозташування тощо.