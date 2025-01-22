Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, главный психиатр ВСУ, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы, в течение полномасштабного вторжения приобрел активов на более 1 млн долларов США.

Приобретенное сомнительным путем имущество он не вносил в декларацию и, как принято, оформил на жену, дочь, сыновей и других лиц.

Так, с 2022 года психиатр обзавелся:

квартирой в Одессе;

частным домом и двумя земельными участками в Киевской области;

двумя квартирами в Киеве;

4-мя автомобилями: БМВ Х7 2022 и 2024 годов выпуска, БМВ Х5 2023 г.в., БМВ Х3 2022 г.в.

Во время обысков у него нашли 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро наличными.

Чиновнику готовятся сообщить о подозрении по двум статьям: в незаконном обогащении (ст. 368-5) и декларировании недостоверной информации (ст. 366-2).

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы психиатра.

По информации СМИ, речь идет об Олеге Друзе, которого в 2017 году уже задерживали по подозрению в получении 52 тыс. гривен взятки от призывника.