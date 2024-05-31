На Одещині бухгалтер військової частини привласнив мільйони, а його начальник не помітив махінації

Унаслідок службової недбалості начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям.
Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили начальнику фінансово-економічної служби про підозру в недбалому ставленні до служби за ч. 4 ст. 425 КК України.
У Держбюро розслідувань стверджують, що влітку 2023 року бухгалтер військової частини впродовж двох місяців вказував у документації з виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. А його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.
Таким чином бухгалтер збагатився на 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.
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Щодо бухгалтера поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.
А посадовцю за недбалість загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.