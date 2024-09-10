Курсант одеського вишу помер під час гри у волейбол

Під час гри у волейбол в Одеському державному університеті внутрішніх справ раптово помер курсант другого курсу Артур Дідура. Трагедія сталася 8 вересня.
Про це повідомили в університеті.
«З глибоким сумом і скорботою повідомляємо, що 8 вересня передчасно зупинилося серце курсанта 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України ОДУВС рядового поліції Артура Дідура», – ідеться в повідомленні.
Світлий, щирий і життєрадісний, наполегливий, працьовитий і цілеспрямований – саме таким згадують Артура його однокурсники.
Раніше, під час навчального стрибка з парашутом, загинув курсант Одеської військової академії.
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