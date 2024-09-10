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Курсант одесского ВУЗа умер во время игры в волейбол

Курсант одесского ВУЗа умер во время игры в волейбол

Во время игры в волейбол в Одесском государственном университете внутренних дел внезапно умер курсант второго курса Артур Дидура. Трагедия случилась 8 сентября.

Об этом сообщили в университете.

«С глубокой печалью и скорбью сообщаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура», — говорится в сообщении.

умер курсант

Светлый, искренний и жизнерадостный, настойчивый, трудолюбивый и целеустремленный — именно таким вспоминают Артура его однокурсники.

Ранее, во время учебного прыжка с парашютом, погиб курсант Одесской военной академии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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