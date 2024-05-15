Одеський військовий курсант розбився на смерть, стрибаючи з парашутом

Про це пише «Думська», посилаючись на свої джерела.

За інформацією видання, 20-річний одесит Дмитро Х. навчався на факультеті підготовки фахівців військової розвідки та сил спеціальних операцій. Трагедія трапилася в повітрі після того , як курсант покинув гелікоптер.

Повідомляється, що Державне бюро розслідувань проводить за цим фактом слідчі дії.

Раніше в Білгороді-Дністровському загинув чоловік, що впав у колодязь.