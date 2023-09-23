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Курйозне ДТП на Одещині: як позашляховик корову збив

Курйозне ДТП на Одещині: як позашляховик корову збив

На Одещині, на автодорозі сполученням Балта – Криве Озеро, сталася ДТП за участю позашляховика, в якому постраждала жінка.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, вранці 22 вересня водій автомобіля «BMW-X5», рухаючись у межах села Познанка-1 Любашівської громади, не оцінив дорожню обстановку та скоїв наїзд на одну з корів, що йшли стадом проїжджою частиною вулиці. Тварина не постраждала, але не втрималася та впала, притиснувши вагою свого тіла 34-річну жінку, яка йшла біля неї.

За кілька годин жінці стало погано та її каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні. У неї діагностували перелом потиличної кістки, струс головного мозку та інші травми.

Особу винуватця події поліцейські встановили протягом кількох годин – ним виявився 61-річний мешканець Балти. Поліцейським він пояснив, що залишив місце події лише після того, як жінка його запевнила, що з нею все гаразд.

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини події.

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Фото ілюстративне

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