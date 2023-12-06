Космічна погода: чи очікувати магнітних бур 6 грудня

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у середу, 6 грудня, окремі збурені періоди.
Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.
Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:
- дотримуватися режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно харчуватися, пити достатньо води;
- виходити на прогулянки на свіжому повітрі;
- знизити фізичні та психоемоційні навантаження.
У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.