Космическая погода: ожидать ли магнитных бурь 6 декабря

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в среду, 6 декабря, отдельные возмущенные периоды.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.
Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:
- соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно питаться, пить достаточно воды;
- выходить на прогулки на свежем воздухе;
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.