Конгрес США проголосував за надання допомоги Україні

Про це стало відомо з трансляції засідання Конгресу.

Перед голосуванням законодавці відхилили усі поправки до законопроекту. Далі документ має підтримати Сенат та схвалити президент Джо Байден.

Крім цього, Палата представників США ухвалила законопроект щодо використання для України заморожених російських активів.



Під час голосування за законопроект про допомогу Україні від США конгресмени, незважаючи на порушення регламенту, порушили українські прапори.

Тепер документ буде повернуто до Сенату.

Як повідомив лідер більшості в Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер, Сенат має «попередню згоду» провести перше поіменне голосування щодо законопроекту про допомогу іноземним державам у вівторок вдень.

Шумер зазначив, що для остаточного визначення дати голосування потрібна згода всіх 100 сенаторів, і він зараз збирає голоси.

Далі документ буде надіслано на підпис президенту США Джо Байдену, який раніше заявляв, що одразу підпише отриманий законопроект.

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за ухвалення законопроекту.

«Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям та особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний перебіг історії. Демократія і свобода завжди будуть мати значення у світі і ніколи не зазнають поразки, поки Америка допомагатиме їх захищати», – написав він у соцмережах.

Також президент назвав законопроект життєво важливим і зазначив, що він «допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі і тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими».

Що передбачає законопроект допомоги США Україні

Законопроект передбачає:

близько 14 млрд доларів на купівлю американської зброї для передачі Україні;

13 млрд доларів на поповнення запасів Пентагону;

7 млрд доларів на зміцнення позицій США в регіоні, щоб підвищити обороноздатність союзників;

майже 9 млрд доларів економічної допомоги у вигляді кредиту.

Законопроект про допомогу Україні: що відомо

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, що включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів – Ізраїлю та 4,83 мільярди – підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги громадянським у Газі та на Західному березі, Україні та інших зонах конфлікту у світі.