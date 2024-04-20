Конгресс США проголосовал за выделение помощи Украине

Об этом стало известно по трансляции заседания Конгресса.

Перед голосованием законодатели отклонили все поправки к законопроекту. Далее документ должен поддержать Сенат и одобрить президент Джо Байден.

Помимо этого, Палата представителей США приняла законопроект об использовании для Украины замороженных российских активов.



Во время голосования за законопроект о помощи Украине от США конгрессмены, несмотря на нарушение регламента, подняли украинские флаги.

Теперь документ будет возвращен в Сенат.

Как сообщил лидер большинства в Сенате, сенатор-демократ Чак Шумер, у Сената есть «предварительное согласие» провести первое поименное голосование по законопроекту о помощи иностранным государствам во вторник днем.

Шумер отметил, что для окончательного определения даты голосования необходимо согласие всех 100 сенаторов, и он сейчас собирает голоса.

Далее документ будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее заявлял, что сразу же подпишет полученный законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятие законопроекта.

«Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не терпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать», – написал он в соцсетях.

Также президент назвал законопроект жизненно важным и отметил, что он «поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее».

Что предусматривает законопроект помощи США Украине

Законопроект предусматривает:

около 14 млрд долларов на покупку американского оружия для передачи Украине;

13 млрд долларов на пополнение запасов Пентагона;

7 млрд долларов на укрепление позиций США в регионе, чтобы повысить обороноспособность союзников;

почти 9 млрд долларов экономической помощи в виде кредита.

Законопроекте о помощи Украине: что известно

13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израиля и 4,83 миллиарда – поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предоставит 9,15 миллиарда долларов гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, Украине и других зонах конфликта в мире.