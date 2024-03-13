У США оголосили про надзвичайний пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

У США заявили, що найближчим часом відправлять Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси, зброя та обладнання.
Про це повідомив радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі.
“Сьогодні, від імені президента Байдена, я оголошую про надання надзвичайного пакету безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів США у вигляді озброєння та обладнання для вирішення деяких нагальних потреб України”, – сказав Салліван.
Він додав, що новий пакет дасть змогу “українській зброї стріляти ще певний час”, але цього абсолютно недостатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і Сили оборони найближчими тижнями все одно ризикують залишитися без боєприпасів. Салліван закликав конгресменів не зволікати і затвердити пакет для України на 60 млрд доларів якомога швидше.
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В офіційному повідомленні на сайті Пентагону сказано, що Україна цього разу отримає:
- Протиповітряні ракети “Стінгер”;
- Додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- 155-міліметрові артилерійські снаряди, зокрема фугасні та кластерні;
- 105-міліметрові снаряди;
- Протитанкові гранатомети AT-4;
- Патрони для вогнепальної зброї;
- Вибухові заряди для усунення перешкод;
- Запчастини та інше додаткове обладнання.
Раніше видання Politico писало, що частиною нового пакета допомоги можуть стати балістичні ракети ATACMS. В опублікованому Пентагоном списку про них прямо не згадується, проте такі ракети запускаються за допомогою установок HIMARS, про боєприпаси для яких Міноборони США написало.
Зазначимо, новий – 55-й за рахунком пакет став першим траншем допомоги від США Україні у 2024-му році, який затягнувся на тлі політичної кризи в Конгресі. Востаннє Київ отримував американську допомогу 27 грудня минулого року.
Також у вівторок також стало відомо, що новий пакет допомоги Україні на суму 336 млн доларів надасть Данія. До пакета входять артилерійські системи CAESAR, самохідні 120-мм міномети і 155-мм боєприпаси.
Нагадаємо, війна в Україні триває сімсот сорок дев’ятий день. Не маючи значних успіхів на полі бою, російські терористи продовжують терор мирного населення.