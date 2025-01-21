Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

На фоне решения Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов потребовал переименовать Черное море в «русское», назвав это возвращением исторического названия.

Депутат утверждает, что именно так – Русским – Черное море называлось «веками», о чем якобы есть упоминания в древнерусских летописях.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия – Русское море», – высказался Буланов.

В то же время, очевидно оценив, какую реакцию можно ожидать от Турции и других стран черноморского бассейна, Буланов тут же (по сложившейся российской традиции) дал заднюю и «великодушно» позволил другим государствам не признавать смену названия.

«Это только для внутрироссийского использования», – объяснил коммунист-«историк».

Напомним, незадолго до инаугурации Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский. И действительно сделал это 20 января одним из первых указов. Кроме того, высочайшая гора Северной Америки на Аляске снова стала называться Мак-Кинли, в честь 25-го президента США (историческое название Денали ей вернул Барак Обама в 2015 году, но теперь Трамп снова все переделал по-своему).

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