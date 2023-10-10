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В Одесі відремонтували електричні підіймачі: де людям з інвалідністю полегшили пересування (фото)

В Одесі відремонтували електричні підіймачі: де людям з інвалідністю полегшили пересування (фото)

У підземних переходах біля Одеського залізничного вокзалу почали працювати електричні підіймачі. Тепер люди з інвалідністю зможуть вільно пересуватися у підземних переходах.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що працівники КП «ОЕЕМП» завершили роботу з відновлення системи електричних підіймачів для людей з інвалідністю.

Підіймач на вокзалі

Також у міськраді повідомили, що наразі, працюють усі вісім платформ, що розташовані у комплексі підземних переходів біля Залізничного вокзалу.

Тестувальником системи було запрошено громадського діяча Олега Соколова, який високо оцінив роботу комунальників.

Дуже важливо, що люди, які приїдуть до нашого міста, зможуть дати собі раду, дістатися з вокзалу на Пушкінську, на Пантелеймонівську, на Куликове поле. Підіймачі зручні, все працює, –

зауважив Олег Соколов.

Підіймач на вокзалі

У міськраді уточнюють, що на сьогодні система працює у тестовому режимі, фахівці КП «ОЕЕМП» спостерігають, як вона експлуатується та вносять необхідні корективи.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що одеськими дорогами будуть пересуватися 10 комфортабельних німецьких автобусів з низькою підлогою. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

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